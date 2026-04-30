Viabilità | chiusura di ponte di Mezzo per la conclusione di ' Star Event'
In vista della decima edizione di ‘Star Event’, che si svolgerà a Pisa dall’1 al 3 maggio, sono stati predisposti interventi temporanei sulla viabilità nel centro città. La chiusura del ponte di Mezzo sarà una delle misure adottate per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, organizzata da Empisa e Star Wars Fun Club con il supporto di Confcommercio. Le modifiche alla circolazione saranno in vigore durante le date dell’evento.
In occasione della decima edizione della manifestazione ‘Star Event’, in programma a Pisa dall’1 al 3 maggio, organizzato da Empisa e Star Wars Fun Club in collaborazione con Confcommercio, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità nel centro cittadino per garantire sicurezza e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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