Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avviano alla conclusione con la cerimonia di chiusura di domenica 22 febbraio | c' è anche Achille Lauro

Achille Lauro si esibisce alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si conclude domenica 22 febbraio. La manifestazione si avvia alla fine dopo due settimane di competizioni intense e di pubblico entusiasta. Gli organizzatori confermano che l’evento ha attirato milioni di spettatori, portando in scena spettacoli e performance sorprendenti. La festa finale si prepara a chiudere un’edizione ricca di emozioni e record.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avviano alla conclusione con la cerimonia di chiusura in programma domenica 22 febbraio. A ospitare l'evento sarà l' Arena di Verona, per l'occasione ribattezzata Verona Olympic Arena: per la prima volta nella storia dei Giochi, sede di una cerimonia olimpica un sito patrimonio Unesco. La serata sarà trasmessa in mondovisione e segnerà il passaggio simbolico dei Giochi alla città ospitante del 2030, oltre allo spegnimento della fiamma olimpica. Da Achille Lauro a Benedetta Porcaroli, gli ospiti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Il concept scelto per lo spettacolo è " Beauty in Action ", un racconto che unisce sport, arti visive, musica e danza con l'obiettivo di celebrare l'eredità culturale lasciata dall'evento.