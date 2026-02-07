Il ponte Boccaccio verrà chiuso dal primo marzo al 30 settembre. La chiusura si rende necessaria per i lavori di ampliamento, che richiedono sei mesi di interventi. Il sindaco Giovanni Campatelli ha confermato la decisione, annunciando anche che presto sarà attivata una viabilità alternativa per ridurre i disagi agli automobilisti.

Il primo marzo, il Ponte Boccaccio verrà chiuso e lo rimarrà sino al prossimo 30 settembre. Lo ha confermato il sindaco Giovanni Campatelli, tirando così le somme del maxi-progetto di ampliamento del ponte sull’Elsa a cura della Città Metropolitana di Firenze. Un maxi-intervento da quattro milioni di euro, che è partito ufficialmente lo scorso anno e che interessa direttamente sia il territorio comunale di Certaldo che quello di Gambassi (oltre al Comune di San Gimignano). La chiusura del ponte, stando a quanto spiegato ormai un anno e mezzo fa in sede di presentazione del piano, è un provvedimento necessario per consentire lo spostamento dei sottoservizi, demolizioni, smontaggi, consolidamenti e la realizzazione degli impalcati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri sul ponte Boccaccio: "Necessari sei mesi di chiusura. Presto la viabilità alternativa"

Approfondimenti su Ponte Boccaccio

Questa mattina sono iniziati i lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Marano a Ospedaletto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ponte Boccaccio

Argomenti discussi: Cantieri sul ponte Boccaccio: Necessari sei mesi di chiusura. Presto la viabilità alternativa.

Ponte sullo Stretto, perché è difficile che i cantieri partano a febbraio e Salvini è in un vicolo ciecoDopo la bocciatura della Corte dei Conti il governo è in attesa delle motivazioni della delibera dei magistrati contabili sul Ponte sullo Stretto. Salvini ha promesso che risponderà ai rilievi punto ... fanpage.it

Ponte sullo Stretto, Salvini dopo lo stop della Corte dei Conti: I cantieri partiranno a febbraioSul Ponte, la maggioranza è compatta, abbiamo appena finito una riunione con Meloni e Tajani che mi hanno dato mandato di andare avanti sul percorso che vi ho appena illustrato. Ci tengo a dire a ... rainews.it

TrmWeb.it. . Roma - Il ministro Salvini: "I cantieri del ponte sullo Stretto entro il 2026" facebook