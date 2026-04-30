Via Savoia a Cosenza | Alimena denuncia il clima di via via Savoia

A Cosenza, in via Savoia, un residente ha denunciato la presenza di controlli e un censimento che, secondo lui, stanno creando tensioni tra i residenti. Le persone che vivono nella zona temono che, a causa di questo iter, possano arrivare nuovi sfratti, soprattutto dopo che gli accordi già presi in Prefettura non sono stati applicati. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Alimena denuncia i controlli e il censimento effettuati in via Savoia a Cosenza.. I residenti temono nuovi sfratti dopo il mancato applicamento degli accordi in Prefettura.. Il consigliere comunale Alimena ha denunciato il clima di incertezza che avvolge le famiglie di via Savoia a Cosenza, dopo i recenti controlli effettuati nello stabile che hanno sollevato timori per possibili sfratti coatti. La vicenda si è riaccesa negli ultimi giorni quando operazioni di censimento hanno colpito l’edificio di via Savoia, provocando forti tensioni tra i residenti. Secondo quanto riferito da Alimena, l’intervento ha interessato lavoratori e bambini in procinto di recarsi a scuola, trasformando la quotidianità di molte persone in un momento di forte umiliazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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