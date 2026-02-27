Roma riapre il bunker Savoia di villa Ada

A Roma, il bunker Savoia di villa Ada riapre al pubblico dopo cinque anni di lavori di restauro. Costruito durante la seconda guerra mondiale in una collina tufacea, si trova vicino alla residenza reale e aveva il compito di proteggere la famiglia del re durante i bombardamenti sulla città. La struttura, ora accessibile, è stata riqualificata e resa visitabile.

Dopo cinque anni di lavori, il bunker Savoia di villa Ada riapre al pubblico. Costruito nel pieno della seconda guerra mondiale all'interno di una collina tufacea, a pochi passi dalla residenza reale, il rifugio serviva a proteggere la famiglia del re in caso di bombardamenti su Roma. Con una superficie di 207 metri quadrati, dotato di un sistema di aerazione manuale, bagni e una stanza ricostruita com'era all'epoca, il bunker rappresenta un vero viaggio nel tempo.