L’Associazione Arci Link ha diffuso una nota riguardante l’apertura di una nuova sede INPS a Monreale, situata nell’ex Hotel Savoia. La comunicazione si concentra sulla cerimonia funebre della cultura locale avvenuta nell’edificio, che da tempo ospitava eventi e attività culturali. La nota non fornisce dettagli su eventuali reazioni o commenti ufficiali delle autorità o di altri enti coinvolti.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Associazione monrealese Arci Link sull’apertura della sede INPS a Monreale. L’amministrazione di Monreale sceglie di tradire il territorio e, con un’estraneità assoluta, il governo della città scegli di svenderne brutalmente l’anima. L’Ex Hotel Savoia incarna oggi questo strappo violento in cui la logica del profitto schiaccia ogni vocazione culturale e trasforma un luogo destinato alla progettualità collettiva in una vittima della burocrazia più arida e impersonale. Le istituzioni sacrificano la storia sull’altare di un rendiconto economico sterile ignorando che l’abitare lo spazio pubblico costituisca l’atto politico essenziale di una comunità viva che trasforma la cittadinanza in corpo vivo e partecipe e non in semplici spettatori di un declino amministrato. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Savoia all’INPS, Link: “All’Ex Hotel Savoia il funerale della cultura monrealese”

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