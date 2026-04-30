Il ponte in Via Pelosa, situato tra i territori di Ferrara e Poggio Renatico, è stato completato e riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. L’inaugurazione ufficiale si è svolta martedì, segnando la fine degli interventi di ripristino. La struttura, considerata strategica per la zona, è ora disponibile per l’uso dei cittadini, dopo un periodo di chiusura e lavori di sistemazione.

Lavori conclusi e inaugurazione ufficiale, martedì, del ponte in Via Pelosa, un’opera strategica al confine tra i territori di Ferrara e Poggio Renatico. L’intervento è stato il frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Ferrara, il Comune di Poggio Renatico e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che ha permesso di ripristinare la piena funzionalità di uno snodo fondamentale per cittadini e imprese. "È stata una collaborazione esemplare che ci vedrà impegnati anche in futuro con investimenti importanti – ha detto Alessandro Balboni, vicesindaco e Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Ferrara sottolineando la soddisfazione e l’impegno degli enti coinvolti - per garantire la sicurezza e la tenuta delle nostre vie di comunicazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Pelosa, il ponte è sicuro: "Riaperto in tempi brevi"

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