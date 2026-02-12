Il nuovo ponte sul Serio pronto nella primavera del 2027 | Per la variante i tempi non saranno brevi

Questa mattina, il sindaco di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni, ha annunciato che il nuovo ponte sul Serio sarà pronto non prima della primavera del 2027. I lavori per la variante richiederanno più tempo del previsto, e l’obiettivo di consegnare l’opera entro breve non sarà facile da rispettare. Mazzoleni ha spiegato che le procedure e le autorizzazioni hanno rallentato il percorso, e di conseguenza, i tempi si sono allungati. La costruzione del ponte rappresenta un intervento importante per la viabilità locale, ma ora bisognerà aspettare ancora alcuni anni.

Nel 2015, da poco eletto per il suo primo mandato, l'attuale sindaco di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni si presentava con una chiavetta nell'ufficio di via Tasso di Pasquale Gandolfi, allora consigliere provinciale con delega alla viabilità. Al suo interno c'erano i filmati dei frequenti incidenti nel tratto di Statale 671 che attraversa l'abitato del piccolo Comune, la porta d'ingresso all'alta Val Seriana dove ogni giorni transitano oltre 21 mila auto. È da quei video che è partito il lungo percorso, non senza ostacoli, che ha portato alla realizzazione della nuova rotatoria nel 2021 e più di dieci anni dopo, giovedì 12 febbraio 2026, alla presentazione del progetto esecutivo del nuovo ponte che collegherà la Statale con l'area produttiva sulla riva sinistra del Serio.

