Prorogato il taglio delle accise per 21 giorni | ma solo 5 centesimi per la benzina Via libera al Piano casa | Obiettivo rendere disponibili 60mila alloggi

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, limitato a 5 centesimi di euro al litro. Contestualmente, è stato approvato un Piano Casa con l’obiettivo di mettere a disposizione 60mila alloggi. È stato inoltre approvato un decreto legge riguardante le misure urgenti sui prezzi petroliferi.

Dal Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è arrivato il via libera al Piano Casa ed è stato approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Secondo quanto si apprende il taglio delle accise sui carburanti è stato prorogato per 21 giorni. Rimarrà invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) ma sarà ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. Ulteriori misure per l’autotrasporto, viene fatto sapere, verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Per quanto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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