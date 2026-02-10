Sant’Angelo a Cupolo il Comune ottiene finanziamento da 536mila euro

Il Comune di Sant’Angelo a Cupolo ha ottenuto tre finanziamenti a fondo perduto per un totale di 536 mila euro. I fondi arrivano dall’Avviso C e saranno destinati a vari progetti sul territorio. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale, che ora si prepara a usare le risorse per migliorare servizi e infrastrutture.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Sant'Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell'ambito dell'Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Assegnato infatti un finanziamento pari a 536.000 euro complessivi destinati a interventi di efficientamento energetico su 3 edifici comunali. Un risultato di grande rilievo che consentirà di ridurre i consumi energetici, migliorare l'efficienza degli immobili pubblici e rafforzare il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, generando benefici concreti per la comunità e per le future generazioni.

