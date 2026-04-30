Via al progetto atteso da anni | arrivano i primi 600mila euro per la circonvallazione

È stato annunciato l'inizio di un progetto di lunga data, con l'arrivo dei primi 600mila euro destinati alla realizzazione della circonvallazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel comune di San Vito dei Normanni, segnando un passo avanti concreto per un'opera che ha suscitato attese tra i residenti da diversi anni. Le risorse sono state stanziate per avviare i lavori, che riguardano la riqualificazione e la modifica del traffico nella zona.

SAN VITO DEI NORMANNI – Finalmente si muove qualcosa per un'opera che i cittadini di San Vito dei Normanni attendono da anni. Nel corso della conversione in legge del decreto legge numero 32 dell'11 marzo 2026, sulle disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate A Francavilla al Mare approvato progetto da 600mila euro per la riqualificazione di parchi e giardini comunaliL'obiettivo è la rigenerazione degli spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a numerose aree oggi... L’ultimo regalo imprevisto del Pnrr. La mensa scolastica avrà un tetto. Arrivano 600mila euro a sorpresaFinanziamento Pnrr “last minute“ per rifare la copertura della mensa scolastica, con interventi di prevenzione degli allagamenti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via al progetto atteso da anni: arrivano i primi 600mila euro per la circonvallazione; Feltre. Via libera al progetto di riqualificazione degli spogliatoi dello stadio Zugni Tauro; Carate Brianza, attesa finita in via della Valle: arriva il semaforo all’incrocio con via Piemonte; Foro Italico, via libera al restyling dello Stadio Centrale: più posti e uso tutto l’anno. Toscana. Al via progetto diagnostica in rete per ridurre liste d’attesaUn Dipartimento unico di diagnostica per immagini, interaziendale tra Asl di Firenze e Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, con un progetto, programmi e obiettivi comuni con l’obiettivo di ... quotidianosanita.it Nuova Questura in via Anelli, la Giunta dà il via libera al progettoPresentata la struttura da 62 milioni: ospiterà 700 addetti e anche il Gabinetto di Polizia scientifica del Triveneto. Il questore Odorisio: «Attiva per i prossimi cento anni». Fine lavori attesa entr ... padovaoggi.it In via Tasso: in carcere un italiano di 24 anni preso dai carabinieri. L’incontro per un debito, poi ha estratto il coltello con lama da 25 centimetri. x.com Si è concluso in tarda serata in via Paladini, a Milano, con il consueto rito del "presente" e con saluti romani il corteo neofascista per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, al quale hanno partecipato circa duemila persone. La manifestazione, partit - facebook.com facebook