L’ultimo regalo imprevisto del Pnrr La mensa scolastica avrà un tetto Arrivano 600mila euro a sorpresa

Un nuovo finanziamento del Pnrr ha assegnato all’ultima ora 600 mila euro per la mensa scolastica. La somma servirà a rifare la copertura del locale e a prevenire eventuali allagamenti. Il contributo è stato annunciato come un regalo inatteso, destinato a migliorare le condizioni della mensa nelle scuole. Le risorse sono arrivate senza preavviso e saranno utilizzate per interventi di manutenzione.

Finanziamento Pnrr “last minute“ per rifare la copertura della mensa scolastica, con interventi di prevenzione degli allagamenti. È stato assegnato alla fine della scorsa settimana il finanziamento Pnrr a fondo perduto di poco più di 600mila euro che consentirà il rifacimento della copertura della mensa scolastica nel plesso della scuola primaria di via Battisti. La “chiamata“ a Cogliate dal Ministero è arrivata per lo scorrimento della graduatoria, dopo la rinuncia di altre Amministrazioni posizionate più in alto. L’assegnazione del finanziamento è stata formalizzata nei giorni scorsi e ieri in Consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio necessaria per far partire l’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo regalo imprevisto del Pnrr. La mensa scolastica avrà un tetto. Arrivano 600mila euro a sorpresa Articoli correlati Edilizia scolastica, i soldi del Pnrr non arrivano: da Torino a Roma fase critica per gli istitutiMancano circa cento giorni alla chiusura del Pnrr ma in molte scuole i progetti sono terminati, le rendicontazioni sono state fatte ma i soldi da... Dal Pnrr al territorio, una nuova mensa scolastica per l’istituto comprensivo “Benedetto Brin” di TerniNell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Istruzione e Ricerca”, nasce un nuovo spazio dedicato alla... Tutti gli aggiornamenti su L'ultimo regalo imprevisto del Pnrr La... Argomenti discussi: L’ultimo regalo imprevisto del Pnrr. La mensa scolastica avrà un tetto. Arrivano 600mila euro a sorpresa. L’ultimo regalo imprevisto del Pnrr. La mensa scolastica avrà un tetto. Arrivano 600mila euro a sorpresaDopo la rinuncia ’a sorpresa’ da parte di altre amministrazioni i fondi in graduatoria sono arrivati in paese. Ora scatta la corsa contro il tempo per riuscire a completare l’intervento entro il 31 ag ... ilgiorno.it Benevento, pnrr e piano periferie: lavori a due velocità per gli «imprevisti»Dal cantiere in piena attività già vicino alla consegna a quelli che non sono riusciti a porre ancora nemmeno la fatidica prima pietra. E' il variegato panorama delle grandi opere in corso, gli ... ilmattino.it