Via al Festival Organistico 2026 | 10 eventi dal 2 maggio al 30 agosto

Dal 2 maggio al 30 agosto, si svolgeranno dieci eventi del Festival Organistico 2026 in diverse località tra cui Alvignano, Castel Campagnano, Sepicciano di Piedimonte Matese, Aversa e Pietramelara. La rassegna, che coinvolge varie chiese e spazi culturali, propone un programma ricco di concerti dedicati alla musica organistica. Le date e i luoghi sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori, senza variazioni rispetto alle programmazioni previste.

Dal 2 maggio al 30 agosto, tra Alvignano, Castel Campagnano, Sepicciano di Piedimonte Matese, Aversa e Pietramelara avrà luogo il Festival Organistico 2026.Dieci concerti con interpreti di rilievo accompagneranno il pubblico in un percorso volto alla scoperta molteplici espressioni dell’organo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con... Bagnoli Film Festival, la quarta edizione dal 7 al 10 maggioAl via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con anteprime, cinema del reale e concorso di corti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cavallino Treporti, torna il Festival Organistico Internazionale; Sesto al Reghena: 24 aprile ultimo appuntamento del festival organistico; Primavera organistica cremonese: il 3 maggio serata nella chiesa di San Giacomo a Soncino; Ad Alba prosegue il Festival Organistico Internazionale: domenica 26 aprile il concerto di Andreas Meisner. Via al Festival Organistico 2026: 10 eventi dal 2 maggio al 30 agostoDal 2 maggio al 30 agosto, tra Alvignano, Castel Campagnano, Sepicciano di Piedimonte Matese, Aversa e Pietramelara avrà luogo il Festival Organistico 2026. Dieci concerti con interpreti di rilievo ac ... casertanews.it Bononcini e Toschi in concerto al festival organisticoAlla chiesa del Voto prosegue il festival organistico proposto da Modena Musica Sacra, dove è ospitato lo straordinario organo Wanderer, il più grande organo a canne trasportabile del mondo. Il primo ... ilrestodelcarlino.it Festival organistico 2026, primo appuntamento sabato 2 maggio Alvignano Dal 2 maggio al 30 agosto, tra Alvignano, Castel Campagnano, Sepicciano di Piedimonte Matese, Aversa e Pietramelara avrà luogo il Festival Organistico 2026. Dieci concerti con int - facebook.com facebook