Vicino lontano dal 7 al 10 maggio festival sul tema ‘Respiro’

Dal 7 al 10 maggio si terrà a Udine la 22esima edizione del festival Vicinolontano, dedicato al tema “Respiro”. L’evento presenta numerosi appuntamenti di anteprima e coinvolge oltre cento artisti provenienti da vari paesi, offrendo un ricco programma di spettacoli e incontri. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge in diverse location della città.

(Adnkronos) – È "respiro" la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con importanti eventi di anteprima e oltre cento protagonisti internazionali. "Ogni anno – ricorda Paola Colombo, presidente dell'associazione Vicinolontano – cercando di interpretare lo spirito del tempo, individuiamo una parola tematica.