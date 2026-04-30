Via ai lavori per la nuova palestra di Monza

Sono iniziati i lavori nel cantiere di via Iseo a Monza, dove un tempo si trovava un bocciodromo. La struttura sarà demolita e al suo posto sorgerà una nuova palestra. Le operazioni di costruzione sono partite ufficialmente, segnando l'avvio di un intervento previsto nel progetto di riqualificazione dell'area. La realizzazione della palestra mira a offrire un nuovo spazio dedicato all'attività fisica per la comunità locale.

Hanno ufficialmente preso il via i lavori nel cantiere di via Iseo a Monza, struttura a lungo usata come bocciodromo e dove sorgerà una nuova palestra. Una palestra che sarà disponibile per le associazioni sportive già dal mattino non essendo associata ad una scuola.Dopo le prime opere di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Emma - L’amore non mi basta Notizie correlate Leggi anche: Via libera ai lavori per la palestra comunale dopo 30 anni di attesa Nuova palestra alle scuole: "Lavori finiti entro giugno""Dovrebbero essere terminati a fine giugno i lavori della nuova palestra a disposizione delle scuole elementari di Codigoro e per tutte le attività... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo 15 anni apre il cantiere del nuovo pronto soccorso alle Molinette: lavori fino al 2028; Piazza Viviani, verso il completamento della riqualificazione: via ai lavori per la realizzazione del parcheggio; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Dalla Regione Toscana via ai lavori per dotarsi di una legge quadro sul clima. Braccianese, via ai lavori per due rotatorieLa RA sarà situata all’intersezione tra Braccianese e Anguillarese; la RB, posta a circa 335 metri dalla precedente, ridisegnerà il quadrivio tra Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della St ... terzobinario.it Via ai lavori per il tram di Opicina: divieti, ordinanze e interventi, cosa c'è da sapereGli interventi riguardano la sostituzione delle traverse con risanamento della massicciata dalla fermata di Banne fino al passaggio a livello di via Commerciale, oltre a quella delle rotaie e delle tr ... triesteprima.it La Stampa. . «Quei poveri ragazzi, ustionati e seminudi, venivano portati via a braccia e lasciati a terra fuori dal locale. Non c’erano abbastanza barelle, e non bastavano nemmeno le coperte termiche. Come mancavano le bombole d’ossigeno: quelle che avr - facebook.com facebook Milan, Pulisic cambia ancora Look: via la barba x.com