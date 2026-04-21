Via libera ai lavori per la palestra comunale dopo 30 anni di attesa

Dopo tre decenni di attesa, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione della palestra di via XXIV Maggio. La decisione è stata comunicata il 21 aprile, segnando un passo importante per la comunità locale. L’intervento prevede lavori di riqualificazione dell’edificio e rappresenta un risultato atteso nel tempo dalla popolazione. La decisione è stata presa in seguito alla presentazione del progetto definitivo.

Un momento storico per la comunità di San Tammaro. Dopo 30 anni di attesa, la giunta comunale, quest'oggi (21 aprile), ha approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione della Palestra di via XXIV Maggio.Grande soddisfazione da parte dell'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: “Un.🔗 Leggi su Casertanews.it Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Pista di atletica, via libera ai lavori dopo oltre 20 anni di attesaDopo oltre vent’anni di attese, rinvii e ostacoli, prende finalmente il via uno dei cantieri più attesi dalla comunità locale: quello per la... Dopo dieci anni di attesa, ripartono i lavori nella palestra dell'AlberghieroCAROVIGNO - Un'opera che attende di vedere la luce da oltre un decennio, riceve finalmente una seconda possibilità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Circuito F1 Monza, via libera ai lavori di riqualificazione. Gli ambientalisti: 30mila metri cubi di cemento nel Parco; Via libera ai lavori di riqualificazione: più sicurezza e spazio per pedoni e ciclisti; Hub Alì, ricorso respinto: via libera ai lavori; Pala Mercuri, via libera ai lavori per la strada di accesso. Pala Mercuri, via libera ai lavori per la strada di accessoLa Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione provvisoria e la messa in sicurezza della strada di accesso al Pala Hockey Indra Mercuri, per un importo complessivo di 127. civonline.it Edilizia scolastica in Sicilia: via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventiLa giunta regionale, su proposta dell’assessorato all’Istruzione, ha autorizzato l’accensione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti per accelerare i lavori già finanziati dal Ministero. Nessun ... orizzontescuola.it Scuole più sicure e moderne in Sicilia: via libera della giunta regionale a un mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventi di edilizia scolastica, tra manutenzione, adeguamento sismico e abbattimento barriere architettoniche https://www.freepressonline.it/ - facebook.com facebook #Eni in trattative per il via libera all’export di gas dal Venezuela x.com