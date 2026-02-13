Il contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro. La crisi dell’auto e i tagli di Stellantis mettono sotto pressione le aziende italiane, colpendo direttamente chi lavora nel settore. La situazione si aggrava mentre i dipendenti si preparano a possibili licenziamenti.

La crisi dell’automotive e di Stellantis continua a colpire i lavoratori italiani. A farne le spese, stavolta, sono i dipendenti della logistica di Trasnova. La società che si occupa della movimentazione delle auto negli stabilimenti di Stellantis in Italia ha annunciato il licenziamento collettivo dei suoi 94 dipendenti. Personale che lavora a Torino, Piedimonte San Germano, Pomigliano d’Arco e Melfi. In una lettera inviata ai ministeri competenti, alle organizzazioni sindacali e alle Regioni interessate, l’azienda ha annunciato i licenziamenti richiamando la scadenza della proroga del contratto con Stellantis, prevista per il prossimo 30 aprile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratori

Acampora (Pd) invita il Comune a richiedere un tavolo al Mimit per affrontare la vertenza Trasnova-Stellantis.

Trasnova, azienda di logistica che lavora per Stellantis a Pomigliano, ha deciso di licenziare 53 operai dopo che la proroga dei licenziamenti era scaduta.

