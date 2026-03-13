Vertenza Gicap | 180 lavoratori in attesa della cassa integrazione sarà protesta

Circa 180 dipendenti della Gicap srl attendono conferme sulla cassa integrazione richiesta a gennaio, senza ancora ricevere risposte ufficiali. La situazione ha portato i lavoratori a prepararsi per una possibile protesta, mentre restano in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti. La mancanza di comunicazioni ha mantenuto alta la tensione tra gli impiegati, pronti a manifestare il loro dissenso.

Circa 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni richiesta dalla stessa azienda nello scorso gennaio, ma ancora non si hanno notizie. Lo denunciano Filcams Cgil e Uiltucs in una nota stampa.

