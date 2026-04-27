Mancato rinnovo dei lavoratori ' stagionali' e provvedimenti disciplinari ' pretestuosi' | tensione al cantiere dei rifiuti

Al cantiere dei rifiuti di Caserta gestito da Sieco si sono verificati momenti di tensione. La situazione deriva dalla mancanza di personale, dovuta al mancato rinnovo dei contratti degli stagionali storici. Contestualmente, alcuni dipendenti hanno ricevuto provvedimenti disciplinari che sono stati considerati “pretestuosi” e “arbitrari” per presunti guasti. La disputa tra i lavoratori e la gestione è diventata oggetto di attenzione.

Tensione nel cantiere rifiuti di Caserta gestito da Sieco. Da un lato si registra una carenza di personale, aggravata dal mancato rinnovo dei contratti agli stagionali storici, dall’altro provvedimenti disciplinari ritenuti “pretestuosi” e “arbitrari” comminati ai dipendenti per presunti guasti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Precari del Ministero della Cultura, UIL-PA: “Mancato rinnovo dei contratti, lavoratori trattati come ingranaggi”Secondo il sindacato, dopo anni di servizio e professionalità dimostrata, i lavoratori sarebbero stati lasciati senza prospettive di stabilizzazione. Mancato rinnovo dei contratti della sanità privata, mobilitazione dei sindacatiLe organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl annunciano una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Sanità privata, oggi giornata di sciopero: sindacati in piazza per il rinnovo dei contratti; Lo sciopero dei lavoratori della privata e delle Rsa, i sindacati: Servono regole certe e diritti omogenei; Sciopero sanità privata e Rsa / È solo l’inizio. Infermieri. Nursind pronto allo sciopero contro tagli, demansionamento e mancato rinnovo del contrattoFallito, ieri, al ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione per lo stato di agitazione del personale del comparto sanità indetto dal sindacato. Manifesteremo pubblicamente il dissenso verso ... quotidianosanita.it Mancato rinnovo del contratto nazionale, sanità privata in scioperoOggi i lavoratori della sanità privata scioperano per il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. I sindacati denunciano salari fermi e potere d'acquisto ridotto. Alla mobilitazione, cui ... rainews.it Con il ritorno del Portogallo e della Turchia in calendario, dopo il mancato rinnovo di Zandvoort e l'alternanza di Belgio e Barcellona, abbiamo riassunto le prossime scadenze dei contratti dei circuiti: 2026: Zandvoort 2027: Las Vegas 2028: Messic - facebook.com facebook