Il Pisa riparte da Hiljemark | Squadra forte domani voglio vedere grinta e identità

Il Pisa torna in campo con rinnovata fiducia e punta tutto su Oscar Hiljemark, che domani potrebbe essere la chiave per cambiare rotta. L’allenatore si aspetta grinta e identità da parte della squadra, che si prepara a ripartire dopo un momento difficile. La speranza è che il giovane svedese porti energia e nuove idee, dando una scossa ai biancorossi.

PISA – Il Pisa volta pagina e si affida alla gioventù e alla visione internazionale di Oscar Hiljemark. In una conferenza stampa carica di aspettative, la dirigenza nerazzurra ha introdotto il nuovo tecnico svedese, chiamato a sostituire Alberto Gilardino in un momento delicato della stagione. Le parole di Davide Vaira. Il Direttore Sportivo Davide Vaira ha svelato i retroscena della scelta: “Cercavamo entusiasmo e idee. Oscar ci ha trasmesso la voglia di credere nell’obiettivo sin dalla prima chiamata”. Un concetto ribadito con una metafora efficace: “In un momento di pessimismo, lui ci ha fatto vedere la luce dove tutti vedevano il buio”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e dice subito che il suo obiettivo principale è la salvezza del Pisa.

Oscar Hiljemark si presenta come nuovo allenatore del Pisa.

