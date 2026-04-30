In vista della partita all’Olimpico, la squadra recupera alcuni giocatori chiave. Parisi si è allenato con il gruppo e si candida per la convocazione, mentre Gosens sta cercando di recuperare da un problema fisico. Restano comunque in dubbio Piccoli, che ancora non ha pienamente recuperato. La Fiorentina si prepara a questa sfida con la speranza di rafforzare la propria posizione in una fase decisiva del campionato.

I recuperi, finalmente. Nel momento più delicato della stagione, la Fiorentina è pronta a ritrovare pedine importanti per poter guardare al finale di campionato con rinnovato ottimismo, se pur ormai manchi davvero poco per centrare l’obiettivo salvezza. La seconda settimana consecutiva "tipo", senza cioè impegni del giovedì e sedute ad alta intensità, sta producendo effetti concreti al Viola Park: più riposo per tutta la comitiva (anche in questa settimana, come la scorsa, De Gea e soci hanno staccato dagli allenamenti per due giorni), più lavoro tattico e un gruppo che, giorno dopo giorno, sta tornando ad avere profondità. Paolo Vanoli, nella seduta di ieri mattina, ha raccolto segnali incoraggianti dalla sua squadra e adesso è pronto a preparare lo sprint conclusivo del campionato con qualche arma in più.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso la sfida dell’Olimpico. Parisi recupera, Gosens ci prova. Piccoli rimane sempre in dubbio

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