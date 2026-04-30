Verona ospita la Gran Fondo Avesani città ridisegnata per un giorno | le modifiche alla viabilità

Il Comune di Verona ha annunciato modifiche alla viabilità cittadina in vista della “Gran Fondo Avesani Luca – Verona Cycling Marathon”, che si terrà venerdì 1 maggio 2026. La città verrà temporaneamente ridisegnata per l’evento, con variazioni che interesseranno diverse vie e zone del centro. Le modifiche sono state predisposte per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti.

In vista della “Gran Fondo Avesani Luca – Verona Cycling Marathon”, in programma venerdì 1 maggio 2026, il Comune di Verona ha predisposto un articolato piano di modifiche alla viabilità cittadina. L’obiettivo è garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica, che.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Le modifiche alla viabilità per Parma-VeronaIn occasione della partita di calcio Parma 1913-Verona, in programma domenica 15 febbraio, alle ore 15:00, allo Stadio Tardini, sono previste alcune... Verona accoglie la Fiamma Paralimpica: scattano le modifiche alla viabilità in centroVenerdì 6 marzo 2026 Verona accoglierà il passaggio della “Fiamma Paralimpica”, in un momento simbolico che precederà la cerimonia di apertura dei...