Le modifiche alla viabilità per Parma-Verona

Le modifiche alla viabilità per Parma-Verona sono state annunciate questa mattina dal Comune di Parma, in vista della partita di calcio Parma 1913-Verona, che si svolgerà domenica 15 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Tardini. La decisione è stata presa per assicurare la sicurezza dei tifosi e agevolare il deflusso del pubblico, considerando l’afflusso previsto di circa 10.000 spettatori. Tra le variazioni, sono stati istituiti divieti di sosta e deviazioni temporanee, con particolare attenzione alle strade principali come viale Piacenza e viale Martiri della Libertà, che saranno chiuse al traffico

In occasione della partita di calcio Parma 1913-Verona, in programma domenica 15 febbraio, alle ore 15:00, allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 09:00 alle ore 18:00, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per i seguenti tratti stradali: Via Torelli, da Piazzale Risorgimento a Via Anna Frank; Via Puccini; Via Pezzani; Via Scarlatti; Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti; Viale San Michele, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini (eccetto veicoli accreditati con apposito permesso “Parma Calcio"); Viale P.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su parma verona Modifiche alla viabilità e linee bus deviate in centro a Verona per le Olimpiadi Milano-Cortina Il Comune di Verona ha annunciato modifiche alla viabilità nel centro storico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La fiamma olimpica attraversa Verona: tutte le modifiche alla viabilità previste per domenica 18 gennaio Domenica 18 gennaio 2026, Verona sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica, un evento che segna l’avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su parma verona Argomenti discussi: Carnevale di Villa Reatina, le modifiche alla viabilità.; Romeo&Giulietta Half Marathon: le modifiche alla viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Lavori stradali in viale Fiume, previste modifiche alla viabilità da sabato 7 febbraio; Modifiche alla viabilità: divieti di sosta e transito il 17 e 18 febbraio. Carnevale San Benedetto, modifiche alla viabilità e divieti entro 200 metri dall’area delle sfilateProvvedimenti su traffico, vendita di bevande e utilizzo di spray durante le manifestazioni. Consentito il consumo nei locali solo al tavolo e nel rispetto delle misure previste ... lanuovariviera.it Domenica 15 febbraio sfilata di Carnevale in centro, le modifiche alla viabilitàDomenica 15 febbraio, dalle 10, in via di Roma, viale Santi Baldini e viale Giulio Alberoni, in occasione del Carnevale, è in programma la sfilata di carri allegorici. Per consentire lo svolgimento de ... ravennawebtv.it Verso Parma-Hellas Verona: dubbio Lovric tra gli scaligeri x.com Verso Parma-Hellas Verona: dubbio Lovric tra gli scaligeri - https://sportparma.com/p=214357 - facebook.com facebook