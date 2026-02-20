Alla Da Vinci le Onlus umanitarie Il progetto che guarda al futuro insieme ad Amnesty ed Emergency

Dall’inizio dell’anno scolastico, le classi della scuola “L. da Vinci” organizzano attività con le Onlus umanitarie, come Amnesty e Emergency. La causa è la volontà di sensibilizzare gli studenti sui diritti umani e le crisi globali. Durante gli incontri, gli studenti partecipano a laboratori e dibattiti, approfondendo temi come la pace e l’assistenza sanitaria. La scuola ha già previsto visite e progetti pratici per coinvolgere i giovani in modo diretto. Questi interventi puntano a formare cittadini più consapevoli e attivi.

Dall'inizio dell'anno scolastico, le alunne e gli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado "L. Da Vinci" di San Concordio, hanno intrapreso un intenso percorso di educazione civica e consapevolezza, partecipando a numerose iniziative promosse da Emergency e da Amnesty International sezione italiana. Un cammino fatto di parole, testimonianze, letture e confronti, che ha posto al centro i diritti umani, la cultura della pace e il valore della responsabilità individuale. Con Emergency, hanno riflettuto sul tema delle migrazioni attraverso il progetto "Sotto lo stesso cielo", lasciandosi guidare dalle parole di Roberto Piumini in un viaggio simbolico tra mare e cielo, dove tutti condividiamo la stessa umanità ma troppo spesso siamo divisi da confini e disuguaglianze.