Oltre cento partecipanti al concorso della maschera più bella

Oltre cento persone si sono già sfidate sul palco di piazza San Marco per il concorso della maschera più bella. I partecipanti continuano a salire sul palco, pronti a mostrare le loro creazioni e tentare di conquistare il titolo del Carnevale. La gara è aperta e l’atmosfera è vivace tra sorrisi e costume colorati.

Le sfilate in piazza San Marco mettono in risalto i costumi, la fantasia e la creatività. Domenica la proclamazione della vincitrice Sul palco di piazza San Marco hanno già sfilato oltre un centinaio di maschere, concorrenti alla sfida per aggiudicarsi il titolo della più bella del Carnevale. Provengono dall'Italia ma anche dall'estero, a conferma del richiamo internazionale della manifestazione: tra i partecipanti figurano ospiti arrivati da Francia, Australia, America, Svizzera, Marocco e Siria. Gli slot di partecipazione dell'iniziativa "La maschera più bella" sono andati rapidamente esauriti e, sfilata dopo sfilata, il pubblico sta assistendo a uno spettacolo di grande suggestione: una vetrina di costumi che mette al centro ricerca storica e alta artigianalità.

