Rovato | visita guidata al santuario di Santo Stefano e alla chiesa di San Michele

A Rovato si svolge una visita guidata al santuario di Santo Stefano e alla chiesa di San Michele, due edifici storici che rappresentano importanti punti di riferimento per la comunità locale. Il percorso offre l’opportunità di esplorare queste strutture antiche, ricche di elementi architettonici e testimonianze che attraversano i secoli. La visita si rivolge a chi desidera conoscere da vicino i luoghi di fede e memoria della città.

Un percorso intenso e suggestivo tra fede, memoria e immagini che attraversano i secoli. La visita guidata condurrà alla scoperta di due luoghi antichi e profondamente identitari, custodi di storie che parlano alla città e a chi la attraversa con sguardo attento.Il Santuario di Santo Stefano è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

