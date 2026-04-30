Vento forte in Toscana | allerta gialla estesa al Primo maggio Le zone a rischio

Nella regione Toscana, il vento di grecale si mantiene intenso, interessando soprattutto le zone centrali e settentrionali. Per il Primo maggio, è stata estesa un’allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche. Le autorità monitorano attentamente le aree a rischio, dove i venti forti potrebbero causare disagi o danni. Nessun incidente grave è stato segnalato finora, ma si raccomanda prudenza alle persone e alle attività all’aperto.

FIRENZE – Il vento di grecale continua a soffiare sulla Toscana, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Dopo un lieve calo previsto per la nottata di oggi, domani, venerdì 1° maggio 2026, l’afflusso di aria fredda da est proseguirà lungo il corso della giornata per poi attenuarsi nel tardo pomeriggio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo....🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla estesa al Primo maggio. Le zone a rischio Notizie correlate Leggi anche: Vento forte in Toscana: allerta gialla estesa a giovedì 19. Le zone a rischio Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischio; Allerta meteo per vento, la Toscana centrale in codice giallo giovedì 30 aprile; Meteo Toscana, le previsioni: allerta vento gialla al centro. Un bel sole e clima gradevole il 1 maggio; Meteo Toscana verso il ponte: ecco cosa potrà disturbare il primo maggio (aggiornamento allerta vento). Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendiFirenze, 30 aprile 2026 – L’allerta meteo gialla per forte vento, già in vigore per tutta la giornata di giovedì 30 aprile, proseguirà dalle 10 alle 18 anche nella giornata di venerdì primo maggio. A ... lanazione.it Vento forte in Toscana: allerta gialla estesa al Primo maggio. Le zone a rischioIl vento di grecale continua a soffiare sulla Toscana, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Dopo un lieve calo previsto per la nottata di oggi, domani, venerdì 1° maggio 2026, l’afflusso ... firenzepost.it Maltempo, allerta meteo domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte - facebook.com facebook