Venti anni di precariato poi il licenziamento La Felsa Cisl | Atto di violenza civile

Dopo vent’anni di lavoro precario, un dipendente è stato licenziato per aver richiesto la stabilizzazione del suo contratto in un’azienda dove aveva svolto ruoli esterni. La Felsa Cisl ha definito l’episodio un vero e proprio atto di violenza civile. La vicenda riguarda una lunga esperienza lavorativa interrotta bruscamente, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali del licenziamento.

La sua colpa? Aver chiesto la stabilizzazione di un contratto in un'azienda in cui lavorava da oltre 20 anni da esterno. Da parte della società però solo silenzio e poi il benservito. A spiegare quanto accaduto presso l'azienda Janssen Cilag di Latina è la Felsa Cisl di Latina che definisce.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Licenziato dopo 19 anni di precariato dalla Janssen Cilag: La CISL: “Caso grave che non può restare nel silenzio”ABBONATI A DAYITALIANEWS Una dura presa di posizione sindacale scuote il tema del lavoro nel territorio pontino. Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariatoLe osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Venti anni di precariato, poi il licenziamento. La Felsa Cisl: Atto di violenza civile; Latina, scontro tra sindacato e azienda: allontanato dopo 19 anni da precario; Operaio della Janssen Cilag licenziato dopo 20 anni di precariato; Licenziato dopo 19 anni di precariato dalla Janssen Cilag: La CISL: Caso grave che non può restare nel silenzio. Venti anni di precariato, poi il licenziamento. La Felsa Cisl: Atto di violenza civileDopo 19 anni di servizio ininterrotto, tra contratti diretti con l’azienda e poi con l’agenzia per il lavoro, l’azienda ha deciso di smaltire il lavoratore, negandogli quel futuro che si era guadagna ... latinatoday.it Francesca Piscione , Segretaria Generale della #FelsaCisl a Radio Speranza , nella rubrica “Dalla parte dei cittadini”, ha acceso i riflettori sulla realtà dei #riders autonomi. “Abbiamo elaborato con il contributo dei lavoratori una piattaforma sindacale che, p - facebook.com facebook Torino, rider morto mentre lavorava. Cordoglio e sdegno da Felsa CISL Piemonte. “Non è un caso isolato. Non si può morire lavorando”. Il segretario Ciani: non è fatalità. #CISL #FelsaCISL #SicurezzaSulLavoro x.com