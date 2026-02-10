Vigile del fuoco ucciso il buttafuori resta in cella I giudici | Indole impulsiva e violenta

I giudici del Tribunale della Libertà hanno confermato il carcere per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori albanese condannato a 10 anni per l’omicidio di Giuseppe Tucci. La richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati è stata respinta. I giudici hanno sottolineato l’indole impulsiva e violenta dell’uomo, che resta in cella in attesa di ulteriori sviluppi.

Come riporta RiminiToday, i giudici del Tribunale della Libertà hanno respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori di origini albanesi condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso Giuseppe Tucci, il 34enne.

