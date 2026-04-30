Biennale di Venezia si dimette la giuria internazionale che aveva escluso Israele e Russia dai premi

Da ilmessaggero.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d'Arte, in programma dal 9 maggio, si è dimessa. La commissione era composta da Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose e Marta. La decisione è arrivata dopo che la giuria aveva escluso i paesi di Israele e Russia dai premi. La mostra si svolge alla Biennale di Venezia.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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