Biennale di Venezia si dimette la giuria internazionale che aveva escluso Israele e Russia dai premi

La giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d'Arte, in programma dal 9 maggio, si è dimessa. La commissione era composta da Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose e Marta. La decisione è arrivata dopo che la giuria aveva escluso i paesi di Israele e Russia dai premi. La mostra si svolge alla Biennale di Venezia.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Biennale di Venezia, si dimette la giuria internazionale che aveva escluso Israele e Russia dai premi Notizie correlate Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e IsraeleROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di... Biennale Venezia 2026, giuria esclude Russia e Israele dai premi: “Crimini contro l’umanità”La Giuria della Biennale Arte “si asterrà dal prendere in considerazione” per i premi “quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Giuria Internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026: i padiglioni in città; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele. Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di VeneziaSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Za ... ansa.it Biennale di Venezia, si dimette la giuria dopo le polemiche su Russia e IsraeleLa decisione è avvenuta dopo un incontro tra i membri della commissione e il presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco. roma.corriere.it IN MINOR KEYS è il titolo della Biennale di Venezia 2026 Davanti ai Giardini, all’Arsenale e persino in gondola, Luca Rossi ti guiderà in un viaggio straordinario… nel palmo della tua mano. Un’esperienza immersiva per vedere davvero, e vedere diversam - facebook.com facebook La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com