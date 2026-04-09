Venturini lancia la lista gialla | 36 candidati per vincere subito

Nella mattinata di ieri, 8 aprile 2026, Simone Venturini ha ufficialmente annunciato la sua squadra elettorale in Piazza Matter. La lista, denominata

Simone Venturini ha presentato ufficialmente la propria squadra elettorale nella mattinata di ieri, 8 aprile 2026, riunendo trentasei candidati in Piazza Matter. L’obiettivo dichiarato della lista civica è raggiungere il 30% dei voti e ottenere la vittoria già al primo turno, puntando su un approccio che privilegi le soluzioni pratiche rispetto alle rigide divisioni ideologiche. Il progetto si identifica con un simbolo giallo, scelto per evocare concetti di luce e serenità. Durante l’evento, il candidato sindaco ha ribadito che la volontà del gruppo è quella di risolvere questioni cruciali riguardanti lo sviluppo territoriale, la sicurezza pubblica e il comparto turistico attraverso il buon senso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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