Brugnaro lancia Venturini | la sfida per il futuro di Venezia

Il sindaco di Venezia ha scelto Venturini come candidato per le prossime elezioni comunali, puntando sulla sua esperienza amministrativa. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il progetto di rilancio della città, in vista delle sfide future. Venturini promette di concentrare gli sforzi su trasporti e tutela del patrimonio storico. La candidatura viene vista come un passo decisivo per il futuro di Venezia. La campagna elettorale entra nel vivo.

. La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha rotto gli indugi, indicando in Simone Venturini il suo erede naturale. Un nome che arriva dopo settimane di speculazioni e che potrebbe cambiare gli equilibri politici della città lagunare. Venturini, assessore in carica, è un nome che Brugnaro ha più volte citato come esempio di competenza e giovinezza. Secondo il sindaco, il suo assessore non ha bisogno di figure come il prosindaco o il vicesindaco, perché la sua competenza è già sufficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Brugnaro: «Dopo di me Simone Venturini. Luca Zaia ottimo collegamento tra Venezia e Roma. Martella? È il vecchio che torna»Brugnaro ha annunciato che, dopo di lui, sarà Simone Venturini a candidarsi, mentre Luca Zaia viene riconosciuto come collegamento efficace tra Venezia e Roma.

Venezia: Centrodestra senza candidato, tra Venturini in standby e Zaia lontano dalla sfida per il sindaco.Il centrodestra a Venezia non ha ancora scelto un candidato alle prossime elezioni comunali, perché Venturini resta in attesa e Zaia si tiene lontano dalla corsa.

Brugnaro: «Dopo di me Simone Venturini. Luca Zaia ottimo collegamento tra Venezia e Roma. Martella? È il vecchio che torna»Alla prima settimana di Quaresima, Venezia attende che il centrodestra batta un colpo: chi sarà il candidato sindaco alle elezioni del 24 e 25 maggio? Non l’ex governatore ... ilgazzettino.it

Brugnaro-FdI, malumori della Lega per il pattoVENEZIA - Lo stallo del centrodestra sulla scelta del candidato sindaco passa anche per i malumori della Lega. Nessuno strappo, nessuna divisione, ma il Carroccio a fare il terzo incomodo ... ilgazzettino.it

Olimpiadi a Venezia Zaia sogna il 2036, ma Stefani frena: «Prima le vere priorità» Portare le Olimpiadi estive in Veneto nel 2036, o in alternativa nel 2040, con Venezia cuore simbolico e vetrina internazionale. È la proposta rilanciata dall’ex governatore Luc - facebook.com facebook