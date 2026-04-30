Venezia alla Biennale 2026 si dimette la Giuria internazionale

La Giuria internazionale della 61ª Mostra della Biennale di Venezia si è dimessa, secondo quanto comunicato ufficialmente dall'organizzazione. La decisione è stata comunicata oggi tramite una nota, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alle dimissioni. La manifestazione, prevista per il 2026, continuerà a essere organizzata secondo le procedure stabilite. La notizia si inserisce nel quadro degli eventi legati a questa importante esposizione artistica.

La Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026), composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi”. Le dimissioni della giuria arrivano all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura, mentre sempre ieri il Commissario alla Cultura Glenn Micallef ha ringraziato in italiano il Ministro Alessandro Giuli per la sua posizione chiara in merito alle polemiche scoppiate per la presenza del Padiglione russo alla prossima esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezia, alla Biennale 2026 si dimette la Giuria internazionale Notizie correlate Biennale Venezia 2026, si dimette la Giuria internazionaleLa Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Biennale di Venezia, si dimette la giuria internazionale che aveva escluso Israele e Russia dai premiSi è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale Arte 2026: i padiglioni in città; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia; La Giuria Internazionale della Biennale Arte 2026. Venezia, alla Biennale 2026 si dimette la Giuria internazionaleLa Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria ... iltempo.it Venezia, terremoto alla Biennale: si dimette la Giuria internazionaleColpo di scena alla Biennale di Venezia. Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvi ... rainews.it #PassioneStadiBYNIGHT L'immagine notturna della costruzione dei piloni della tribuna est del nuovo stadio di Venezia. - facebook.com facebook Il ministro Giuli manda gli ispettori a Venezia. No, non alla Fenice per indagare sull'assurdo licenziamento del maestro Beatrice Venezi. Per quello ha già fatto avere la sua fiducia alla direttrice che ha ordinato la cacciata voluta da sinistra. Li manda alla Bienn x.com