Germania stop ai social media per i minori di 16 anni? La proposta di Merz per tutelare la salute mentale a scuola
Friedrich Merz ha avanzato l’idea di vietare l’uso dei social media ai ragazzi sotto i 16 anni in Germania. Il motivo è legato alla tutela della salute mentale dei giovani, un problema sempre più diffuso tra gli studenti. La proposta si ispira alle misure adottate in Australia, dove già si limita l’accesso ai social per i minori. Merz sostiene che questa scelta possa aiutare a ridurre i rischi legati alla dipendenza digitale e all’ansia tra i più giovani.
Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz propone il divieto di accesso ai social per gli under 16, citando il modello australiano. Paragona l'uso precoce delle piattaforme al dare alcol alle elementari, sottolineando i gravi danni alla salute mentale e all'apprendimento scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Stop a cellulari a scuola e nei doposcuola, adesso arriva il ban anche per i social media ai minori di 15 anni. La rivoluzione daneseIn Danimarca, si introduce il divieto di utilizzo di social media per i minori di 15 anni, in aggiunta al già vietato uso di cellulari a scuola e nei doposcuola.
Spagna limita accesso ai social per minori di 18 anni: nuovo obiettivo protezione della salute mentaleMadrid ha deciso di bloccare l’accesso ai social per i minori di 16 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Germania verso il divieto e il ban dei social per gli under 16; La Germania prepara il divieto dei social per gli under 16: una svolta storica nella protezione dei minori online; La Germania lavora a una stretta sui minori nei social media.
La Germania verso il divieto e il ban dei social per gli under 16La Germania prepara restrizioni sui social media per i minori di 16 anni: divieto sotto i 14 e contenuti filtrati tra 14 e 16. SPD e CDU sostengono la misura, che limita anche gli algoritmi per adulti ... hwupgrade.it
Germania boccia l'idea di vietare l'uso dei social ai minoriBRUXELLES - La Germania si dice contraria all'introduzione di un divieto dell'uso dei social per i minori. Assolutamente no è stata la risposta sul tema del Segretario di Stato parlamentare tedesco ... ansa.it
