In Veneto, il 71,5% delle imprese ha investito in digitale e sostenibilità tra il 2022 e il 2025, segnalando un forte impegno in questi settori. Tuttavia, molte aziende incontrano difficoltà a causa della burocrazia, che rallenta i processi di innovazione e creazione di nuovi posti di lavoro. La situazione riflette un trend di crescita digitale, ma anche ostacoli amministrativi che ostacolano il progresso.

? Cosa sapere Il 71,5% delle imprese venete ha investito in digitale e sostenibilità tra il 2022 e il 2025.. L'assenza del decreto iperammortamento e del piano 5.0 blocca i nuovi investimenti nel Veneto.. Il 71,5% delle imprese del territorio veneto ha investito in tecnologie digitali e macchinari per l’efficienza energetica negli ultimi quattro anni, secondo i dati di un’indagine condotta da Fòrema per conto di Confindustria Veneto Est su un campione di mille aziende tra Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Rovigo. Questa spinta verso la modernizzazione ha segnato un ritmo serrato, con una concentrazione di progetti innovativi quasi totale tra il 2022 e il 2025, quando circa nove realtà su dieci hanno avviato trasformazioni strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: digitale e nuovi posti di lavoro, ma il freno è la burocrazia

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