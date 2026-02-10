Monza | via al masterplan 100 nuovi posti di lavoro ma residenti in allarme per traffico e qualità della vita

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza si muove verso una grande trasformazione. Il nuovo masterplan approvato prevede l’ampliamento di un’azienda locale e la creazione di circa cento nuovi posti di lavoro. Ma i residenti sono in allarme: temono un aumento del traffico e un peggioramento della qualità della vita. La città si prepara a cambiare volto, ma non tutti sono convinti che i benefici siano abbastanza per giustificare i disagi.

Monza si prepara a una trasformazione significativa con l’approvazione di un masterplan che prevede l’ampliamento di un’azienda locale, la creazione di circa cento nuovi posti di lavoro e una riorganizzazione della viabilità. Il progetto, annunciato dal Comune, suscita però preoccupazioni tra i residenti, che temono un impatto sulla qualità della vita nel quartiere interessato. L’iniziativa mira a rafforzare la vocazione industriale del territorio, ma solleva interrogativi sull’equilibrio tra sviluppo economico e benessere urbano. L’amministrazione comunale ha dato il via libera al piano di espansione aziendale, un intervento che rappresenta un investimento importante in tecnologia e occupazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Monza traffic

Aeroporto di Fiumicino, con il Masterplan da 9 miliardi “300mila posti di lavoro”

Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettiva

Negli ultimi mesi, il problema del rumore proveniente dal circuito di Monza ha suscitato crescenti preoccupazioni tra i residenti della zona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monza traffic

Argomenti discussi: La Giunta approva il Masterplan per il comparto produttivo di via Pompei; Futuro polo industriale a Sant’Albino, c’è il via libera; Via libera al masterplan dell’area produttiva di via Pompei: previsti nuovi investimenti e occupazione; Via il prato, arrivano (altri) fabbricati.

monza via al masterplanVia libera al masterplan dell’area produttiva di via Pompei: previsti nuovi investimenti e occupazioneLe destinazioni d’uso, in coerenza con il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, riguardano comparti produttivi e terziari. mbnews.it

Futuro polo industriale a Sant’Albino, c’è il via liberaLa giunta di Monza ha dato il via libera al masterplan che segnerà la trasformazione dell’area produttiva di via ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.