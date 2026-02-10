Le avvocate di Rete Lenford hanno ottenuto il riconoscimento legale di madre per Federica Fontana, archeologa deceduta nel 2024. Per la prima volta in Italia, una madre intenzionale viene riconosciuta postuma, e il giudice ha stabilito che le due bambine hanno il diritto di sapere che la loro madre le vede. Un passo importante che amplia i confini del diritto e apre nuove strade per le famiglie arcobaleno.

Perché è così importante questa sentenza? Valentina Pontillo: «Il valore della sentenza sta nell’aver riconosciuto l’identità personale e familiare di quelle bambine che sono divenute, anche per il diritto, figlie della loro mamma che non c’è più, e sono divenute nipoti e poi cugine. E questo anche se la signora Fontana non potuto riconoscerle in vita. Infatti, prima della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso maggio (sentenza n. 682025) e la signora Fontana è deceduta a causa di un tumore nel mese di maggio del 2024». Adesso cosa cambia? Valentina Pontillo: «La sentenza del Tribunale di Trieste rappresenta la prima effettiva applicazione della sentenza della Corte Costituzionale per il riconoscimento della genitorialità intenzionale post-mortem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diritti Lgbtq+, per la prima volta la madre intenzionale riconosciuta dopo la morte, le avvocate:«Il diritto a poco a poco amplia i suoi confini. In questo caso si rivolge a due bambine e assicura loro che le vede»

Approfondimenti su Diritti Lgbtq

Il tribunale di Trieste ha stabilito per la prima volta in Italia che una madre omosessuale può essere riconosciuta post-mortem.

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto per la prima volta in Italia la maternità di una donna deceduta, grazie alla sua compagna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Diritti Lgbtq

Argomenti discussi: Diritti, ufficio LGBTQIA+ affidato all’avvocata Ilaria Gibelli. Rainbow Awards per la sindaca Salis come personaggio politico dell’anno; Diritti lgbt, per la prima volta in Italia riconosciuta dopo la morte la madre intenzionale: ora le figlie potranno ricevere la pensione di reversibilità; Bosnia-Erzegovina, arriva la prima sentenza per discriminazione anti-LGBTQ+. Provvedimento accolto dopo 17 anni d'attesa; Rainbow Awards, un red carpet arcobaleno per la serata al Brancaccio.

