Diritti Lgbtq+ per la prima volta la madre intenzionale riconosciuta dopo la morte le avvocate | Il diritto a poco a poco amplia i suoi confini In questo caso si rivolge a due bambine e assicura loro che le vede
Le avvocate di Rete Lenford hanno ottenuto il riconoscimento legale di madre per Federica Fontana, archeologa deceduta nel 2024. Per la prima volta in Italia, una madre intenzionale viene riconosciuta postuma, e il giudice ha stabilito che le due bambine hanno il diritto di sapere che la loro madre le vede. Un passo importante che amplia i confini del diritto e apre nuove strade per le famiglie arcobaleno.
Perché è così importante questa sentenza? Valentina Pontillo: «Il valore della sentenza sta nell’aver riconosciuto l’identità personale e familiare di quelle bambine che sono divenute, anche per il diritto, figlie della loro mamma che non c’è più, e sono divenute nipoti e poi cugine. E questo anche se la signora Fontana non potuto riconoscerle in vita. Infatti, prima della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso maggio (sentenza n. 682025) e la signora Fontana è deceduta a causa di un tumore nel mese di maggio del 2024». Adesso cosa cambia? Valentina Pontillo: «La sentenza del Tribunale di Trieste rappresenta la prima effettiva applicazione della sentenza della Corte Costituzionale per il riconoscimento della genitorialità intenzionale post-mortem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Diritti Lgbtq
Diritti lgbt, per la prima volta in Italia riconosciuta dopo la morte la madre intenzionale: ora le figlie potranno ricevere la pensione di reversibilità
Il tribunale di Trieste ha stabilito per la prima volta in Italia che una madre omosessuale può essere riconosciuta post-mortem.
Diritti LGBTI+, per la prima volta in Italia riconosciuta, dopo la morte, la madre intenzionale
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto per la prima volta in Italia la maternità di una donna deceduta, grazie alla sua compagna.
Ultime notizie su Diritti Lgbtq
Argomenti discussi: Diritti, ufficio LGBTQIA+ affidato all’avvocata Ilaria Gibelli. Rainbow Awards per la sindaca Salis come personaggio politico dell’anno; Diritti lgbt, per la prima volta in Italia riconosciuta dopo la morte la madre intenzionale: ora le figlie potranno ricevere la pensione di reversibilità; Bosnia-Erzegovina, arriva la prima sentenza per discriminazione anti-LGBTQ+. Provvedimento accolto dopo 17 anni d'attesa; Rainbow Awards, un red carpet arcobaleno per la serata al Brancaccio.
Diritti lgbt, per la prima volta in Italia riconosciuta dopo la morte la madre intenzionale: ora le figlie potranno ricevere la pensione di reversibilitàLa storia di Federica Fontana ed Emanuela Murgia e del riconoscimento arrivato al termine di «un’azione di stato», procedura che solitamente viene utilizzata per accertare la paternità ... open.online
Diritti Lgbt+, i giudici riconoscono la madre intenzionale dopo la morte: è la prima volta in Italia. Ora le figlie potranno avere la pensione di reversibilitàIn assenza di una legge specifica, il Tribunale di Trieste è intervenuto per imporre il riconoscimento delle due figlie avute dalla donna, la nota archeologa Federica Fontana, scomparsa nel 2024, con ... corriere.it
Orgoglio e pregiudizio. Il Canada, i diritti lgbtq+i e una giacca di pile x.com
La sindaca commenta il premio ottenuto per i diritti LGBTQIA+: "Riconoscere diritti non significa toglierli a qualcun altro. Questa è un’amministrazione progressista che si occupa di tutte le cose importanti" facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.