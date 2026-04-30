Durante una partita dei sedicesimi di coppa UEFA del 1998-99, una bomba carta esplose allo stadio Arechi, provocando l’interruzione della gara tra la Fiorentina e il Grasshopper. L’ordigno, lanciato dagli ultrà della Salernitana, aveva l’obiettivo di colpire la squadra ospite. L’episodio influì sull’andamento della partita e sulla stagione della Fiorentina, che si trovò a dover affrontare conseguenze sportive e di sicurezza.

I giocatori stanno rientrando negli spogliatoi dell’Arechi. Il primo tempo è appena finito, la Fiorentina l’ha chiuso in vantaggio 2-1 sul Grasshopper. Sono i sedicesimi di finale della Coppa Uefa, edizione 1998-99. Si gioca a Salerno perché il Franchi è squalificato, per una storiaccia di un anno e mezzo prima, dopo la bagarre nella semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona. All’andata i viola hanno vinto in Svizzera 2-0, la qualificazione è al sicuro. Invece no. Succede l’imponderabile. Qualcuno dagli spalti, proprio accanto alla bandierina del calcio d’angolo, nel settore della tribuna verde, lancia un ordigno sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vendetta ultrà, una bomba carta esplode all'Arechi. E la Fiorentina sprofonda

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