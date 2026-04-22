Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea indagini in corso

Nella serata di ieri, nel parcheggio di un tribunale a Ivrea, è stata fatta esplodere una bomba carta. L’episodio si è verificato in via Pavese e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia sta raccogliendo elementi per stabilire chi sia responsabile dell’esplosione.

Una bomba carta (o un grosso petardo) è esplosa nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026 nel parcheggio del tribunale di Ivrea, in via Pavese. La deflagrazione, stando a quanto emerso dai rilievi preliminari, non ha arrecato alcun danno a strutture o persone. Sull'episodio procedono gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Roma: nella notte bomba carta contro ferramenta a Tor Bella Monaca, indagini in corsoUn’esplosione ha scosso la notte a Roma, precisamente in via Amico Aspertini, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazionePaura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ivrea, esplode una bomba carta nel parcheggio del tribunale e scoppia un incendio; Paura a Ivrea, esplode una bomba-carta nel parcheggio del tribunale; Terrore a Eboli: bomba carta esplode nel rione Pescara davanti alla porta di una famiglia; Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corso. Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corsoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... torinotoday.it Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggioLa colonna di fumo che stanotte si è alzata da davanti al Tribunale di Ivrea, nel Torinese, potrebbe essere stata provocata da una bomba carta. Una segnalazione in tal senso era arrivata infatti intor ... ansa.it Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA - facebook.com facebook Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com