Durante una partita femminile under 17 a Venaria, un episodio violento si è verificato dopo la decisione di assegnare un rigore che ha consegnato la vittoria al Torino. Dopo il fischio finale, alcuni familiari dell’arbitra presente sul campo hanno aggredito le persone coinvolte, creando un clima di tensione e scontro fisico. La scena si è svolta davanti a testimoni e si sono verificati danni e spavento tra i presenti.

Un fischio di rigore che ha portato alla vittoria del Torino. È questo che avrebbe scatenato la rabbia dei genitori delle giocatrici del Venaria che avrebbero aggredito i familiari dell’arbitra 16enne Una partita che è decisamente sfuggita di mano quella svolta allo stadio del Venaria.Un rigore fischiato alla fine e poi il caos. Così, quella che doveva essere una partita di calcio femminile all’insegna della sportività, è degenerata dopo che l’arbitra 16enne ha fischiato un rigore a pochi minuti dalla fine della partita Venaria-Torino. Il fischio era in favore del Torino, che poi ha vinto 4-3. È stata questa la scintilla che avrebbe acceso la rabbia dei genitori delle calciatrici under 17.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venaria, partita femminile under 17 degenera: familiari dell’arbitra aggrediti

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