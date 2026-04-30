Vede la polizia e si libera della pistola pregiudicato messinese arrestato a Catania

Un uomo con precedenti penali è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato mentre si trovava a bordo di un’auto in via Acquedotto. Quando ha notato la presenza delle forze dell’ordine, si è liberato di una pistola. L’arresto è stato effettuato sul posto. La persona e il suo accompagnatore sono stati condotti in commissariato per ulteriori accertamenti.

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato messinese intercettato a bordo di un’auto, insieme ad un amico, in via Acquedotto. Alla vista della pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo ha sterzato bruscamente, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona. Il gesto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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