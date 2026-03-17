Catania quartiere San Leone | oltre 2 kg di marijuana nascosti nelle buste della spesa arrestato pregiudicato

Nel quartiere San Leone di Catania, le forze dell'ordine hanno arrestato un pregiudicato trovato in possesso di oltre due chili di marijuana nascosti all’interno di alcune buste della spesa. L’operazione fa parte di controlli straordinari contro lo spaccio di droga nella zona. L’uomo è stato fermato durante un blitz e successivamente portato in caserma per le procedure di rito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari contro lo spaccio. Nel quartiere San Leone di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, impegnati in un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa e del traffico di droga, hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il sospetto durante il pattugliamento. I militari, in abiti civili e a bordo di uno scooter, stavano percorrendo via Largo di Calabria quando hanno incrociato un altro motociclista. L’uomo è stato immediatamente riconosciuto come un pregiudicato catanese di 36 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, quartiere San Leone: oltre 2 kg di marijuana nascosti nelle buste della spesa, arrestato pregiudicato Articoli correlati A1, oltre 3 kg di cocaina nascosti in auto: arrestato dalla Polizia Stradale nel CasertanoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Catania, rider della droga arrestato: trasportava cocaina e marijuana in autoUn giovane di 28 anni originario di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si preparava a consegnare diverse dosi di droga che... Tutto quello che riguarda San Leone Discussioni sull' argomento Metropolitana di Catania: tra sfide geotecniche e contenziosi, il nodo aeroporto punta al 2030; Con l'auto travolse studenti Erasmus: denunciata anche per lesioni personali gravi; In giro a San Leone con coltello, tirapugni e droga: denunciato 15enne; Turisti travolti da auto in corsa, ventenne in prognosi riservata: denunciata una donna. Travolge in auto due studenti a San Leone, 30enne denunciata anche per lesioni La ragazza al volante, dai successivi accertamenti, è risultata positiva all’alcol test. Adesso è scattata la denuncia anche per lesioni... - facebook.com facebook