Pregiudicato adranita in giro in auto col lampeggiante della polizia fermato e arrestato

Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel centro del paese mentre si trovava a bordo di un’auto con un lampeggiante simile a quello delle forze di polizia, posizionato sul cruscotto. Dopo il controllo, l’uomo è stato arrestato. La presenza del lampeggiante ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. Sul veicolo sono stati trovati e sequestrati elementi utili alle indagini.

La polizia ha fermato un pregiudicato adranita di 41 anni, individuato in una via del centro del paese a bordo di un’auto con un lampeggiante analogo a quello in uso alle forze dell’ordine, posizionato sul cruscotto. Per procedere al controllo i poliziotti hanno bloccato la vettura, chiedendo al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Furti tra Treviso e Venezia, arrestata banda a Padova: dopo i colpi fuggiva col lampeggiante della poliziaTre uomini sono stati arrestati per furto e tentato furto in provincia di Treviso, dopo essere stati individuati dagli investigatori della Squadra... Fermato per un controllo, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: pregiudicato arrestatoInsofferente alle verifiche, il 46enne è andato in escandescenza, assumendo un atteggiamento intimidatorio fino al punto di minacciare di morte i due...