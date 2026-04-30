Vede la polizia al casello e fa inversione di marcia ma viene fermata | arrestata una donna ricercata per rapina a mano armata

Durante un controllo stradale, una donna è stata fermata dalla polizia mentre tentava di invertire la marcia al casello. La donna, risultata essere ricercata, è stata arrestata dopo che è emerso che era coinvolta in diverse rapine a mano armata. L'intervento si è svolto senza incidenti e ha portato al suo arresto. La donna è stata portata in questura per i successivi accertamenti.

L'hanno fermata casualmente per un controllo stradale, scoprendo che era ricercata con l'accusa di aver compiuto diverse rapine a mano armata. Per questo, una donna è stata arrestata nella giornata di martedì 28 aprile da un equipaggio della sottosezione polizia stradale di Vasto.Gli agenti erano.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Rapina a mano armata in sala scommesse, arrestata anche la cassiera complice del fidanzatoSembrava una rapina in piena regola, consumata con la violenza delle armi proprio al momento della chiusura, ma l'atteggiamento troppo distaccato di... Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio; DAVANTI AL TEATRO VEDE LA POLIZIA E GETTA IL COLTELLO, DENUNCIATO; La sicurezza stradale comincia all’asilo; Vede la polizia e tenta la fuga: in auto aveva 39 dosi di cocaina. Arrestato -. Pusher in bici vede la polizia e scappa, poi prende a calci e pugni gli agentiMonza, 5 marzo 2026 – Un inseguimento l'altra sera per catturare un pusher in bici. La polizia ha tratto in arresto a Monza un 33enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio, ritenuto ... ilgiorno.it Targa di cartone per la moto senza assicurazione, vede la polizia stradale e scappaUn uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia stradale di Genova Sampierdarena perché non si è fermato all'alti, scappando e costringendo la pattuglia all'inseguimento inseguire per alcuni ... rainews.it Questa strada lui non la vede. Eppure cammina meglio di tanti esseri umani. Senza lamentarsi. Senza piangersi addosso. Senza cercare scuse. Noi invece vediamo tutto… e troviamo sempre un motivo per fermarci. “È difficile.” “Ho paura.” “Non è il momento.” - facebook.com facebook C'è un sacco di gente che parla degli Emirati (UAE United Arab Emirates) senza bene sapere di cosa si tratti. Innanzi tutto è una federazione di sette sceiccati, ognuno governato da una sua dinastia, che per accordo fra loro vede come presidente lo sceicco di x.com