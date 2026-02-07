Rapina a mano armata in sala scommesse arrestata anche la cassiera complice del fidanzato

I carabinieri hanno arrestato una donna, cassiera del locale, che si è rivelata complice del suo fidanzato durante una rapina a mano armata. La rapina, avvenuta proprio al momento della chiusura, sembrava una rapina classica, ma l’atteggiamento della cassiera ha insospettito gli agenti. Da lì sono partite le indagini che hanno portato alla scoperta della verità.

Sembrava una rapina in piena regola, consumata con la violenza delle armi proprio al momento della chiusura, ma l'atteggiamento troppo distaccato di una delle vittime ha insospettito gli investigatori, portando alla luce una verità ben diversa. L'episodio avvenuto mercoledì sera, 4 febbraio.

