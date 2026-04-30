Vede i carabinieri e scappa | 28enne novarese arrestato con la cocaina a Domodossola

Un uomo di 28 anni residente nel novarese è stato fermato dai carabinieri nei pressi degli impianti sportivi di Domodossola. Alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato successivamente catturato. Durante il controllo, i militari hanno trovato in suo possesso alcune dosi di cocaina, portandolo all'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato con la droga nei pressi degli impianti sportivi di Domodossola. Un giovane di 28 anni residente nel novarese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo e la fugaL'operazione è scattata nella serata di ieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Vede i carabinieri e scappa (con 1 etto di hashish in tasca): arrestato 29enne

Vede i carabinieri e prova ad ingoiare la cocaina: arrestatoIeri 4 marzo al parco Milcovich di Padova i militari dell'Arma hanno messo le manette ai polsi ad un tunisino di 18 anni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Vede i carabinieri e prova a scappare lanciandogli una bottiglia, poi prende una sedia a rotelle a morsi: arrestato; Vede i carabinieri e scappa: arrestato con cocaina e 5mila euro; Vede i carabinieri e si innervosisce, scatta il controllo su un 24enne: aveva uno sfollagente telescopico da 70 centimetri in metallo; Centro Storico, vede i Carabinieri e scappa tra i vicoli: 19enne fermato con hashish e contanti.

Vede i carabinieri e scappa: 28enne novarese arrestato con la cocaina a DomodossolaHa tentato la fuga tra i campi e ha lanciato il cellulare nell'erba per evitare il controllo: nei guai un 28enne novarese sorpreso con la cocaina vicino agli impianti sportivi ... novaratoday.it

Centro Storico, vede i Carabinieri e scappa tra i vicoli: 19enne fermato con hashish e contantiIl giovane è stato inseguito e bloccato dai militari: la droga e il denaro, ritenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati ... lavocedigenova.it

VEDE LA POLIZIA, LANCIA UNA PISTOLA IN CORSA E TENTA LA FUGA: ARRESTATO A CATANIA CATANIA – Ha cercato di disfarsi di una pistola pur di sfuggire al controllo della Polizia, ma il tentativo di fuga si è concluso con l’arresto. Protagonista un pre - facebook.com facebook

C'è un sacco di gente che parla degli Emirati (UAE United Arab Emirates) senza bene sapere di cosa si tratti. Innanzi tutto è una federazione di sette sceiccati, ognuno governato da una sua dinastia, che per accordo fra loro vede come presidente lo sceicco di x.com