Vede i carabinieri e scappa con 1 etto di hashish in tasca | arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate dopo aver tentato di scappare quando ha visto le forze dell’ordine. Durante l’arresto, nel suo taschino sono stati trovati circa 100 grammi di hashish. L’uomo aveva cercato di allontanarsi, ma è stato fermato e portato in caserma. L’arresto è avvenuto poco dopo il tentativo di fuga.

Appena ha visto i carabinieri, ha provato a darsi alla fuga. Ma subito dopo, una volta preso e trovato in possesso di hashish, è stato arrestato dai carabinieri Vimercate. Il fatto è accaduto nella sera di venerdì 27 febbraio: l'uomo arrestato è un 29enne di Carnate. I militari stavano effettuando una operazione di controllo intorno alla stazione ferroviaria di Carnate, spesso al centro di episodi di cronaca per aggressioni e risse. Hanno notato due persone sulla banchina dello scalo ferroviario e, una delle due, appena si è accorto di essere stato avvistato dai carabinieri, è scappato lanciando diversi involucri in cellophane. Dopo un breve inseguimento a piedi, il 29enne in fuga è stato fermato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

