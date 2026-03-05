Vede i carabinieri e prova ad ingoiare la cocaina | arrestato

Un giovane tunisino di 18 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Padova Principale mentre cercava di ingoiare cocaina davanti a loro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, con il giovane che è stato condotto in caserma.

Ieri 4 marzo al parco Milcovich di Padova i militari dell'Arma hanno messo le manette ai polsi ad un tunisino di 18 anni. In tasca rinvenuti anche 560 euro provento di precedente attività illecita I carabinieri della stazione di Padova Principale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 18 anni senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività ha avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo nel quartiere Arcella di Padova. Le pattuglie, durante i controlli presso il Parco Milcovich di via Jacopo da Montagnana, hanno notato un giovane seduto su una panchina che si guardava attorno con fare sospetto.