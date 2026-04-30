Variazione di bilancio Mastella | Finalmente il pagamento degli stipendi degli operai forestali

È stato approvato un cambiamento nel bilancio regionale che permette di effettuare il pagamento degli stipendi agli operai forestali. Il consigliere regionale ha commentato questa novità come una soluzione attesa da tempo. La modifica riguarda la disponibilità di risorse per coprire le retribuzioni degli operai impegnati in attività di tutela ambientale. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) esprime soddisfazione e ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per l’approvazione della prima variazione di bilancio successiva al bilancio previsionale, deliberata oggi dalla Giunta regionale. “Si tratta di un atto fondamentale – dichiara Mastella – c he consente di garantire continuità agli interventi di tutela ambientale e, soprattutto, di procedere al pagamento degli stipendi degli operai forestali impegnati presso gli enti delegati, le Comunità montane e le Province.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Variazione di bilancio, Mastella: “Finalmente il pagamento degli stipendi degli operai forestali” Notizie correlate Leggi anche: Niente spesa al supermercato, i lavoratori scioperano: "Chiediamo il pagamento degli stipendi" Leggi anche: Mancato pagamento degli stipendi, dipendenti del supermercato in sciopero: "Chiuderà momentaneamente" Tutti gli aggiornamenti Giunta regionale approva variazione bilancio, Mastella: Via libera agli stipendi degli operai forestaliIl consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) esprime soddisfazione e ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e ... ntr24.tv Loculi e i lavori nell'area esterna di Macchitella Lab: nuove variazioni bilancioGela. L'assenza di un bilancio, almeno fino a quando non arriveranno determinazioni precise dal ministero si quello stabilmente riequilibrato, continua ad alimentare l'esigenza di variazioni per non p ... quotidianodigela.it