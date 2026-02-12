Niente spesa al supermercato i lavoratori scioperano | Chiediamo il pagamento degli stipendi

I dipendenti del supermercato Economy di via Faentina sono in sciopero. Hanno bloccato le entrate e deciso di tenere chiuso il negozio per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. I lavoratori vogliono essere ascoltati e ottenere risposte immediate, perché da mesi aspettano che le loro richieste vengano soddisfatte. La protesta ha attirato l’attenzione di clienti e passanti, mentre il negozio resta vuoto e silenzioso.

Incrociano le braccia i dipendenti del supermercato a Ravenna. Tutto legato a una crisi aziendale. Il sindacato: "A oggi i lavoratori non hanno ancora percepito lo stipendio di gennaio e vivono in una condizione di totale incertezza" "Lavoratori in sciopero. Chiediamo il rispetto dei nostri diritti e il pagamento degli stipendi". Questo il breve messaggio scritto su un cartellone firmato dai dipendenti del supermercato Economy di via Faentina che oggi, giovedì, rimane chiuso per sciopero. Una situazione difficile, che lascia attoniti sia lavoratori che i clienti del punto vendita. Economy è una delle insegne del gruppo Realco, noto anche per il marchio di supermercati Sigma, con sede centrale a Reggio Emilia.

